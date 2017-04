Investi par l'Union des Forces Citoyennes et Républicaines (UFCR), je présente ma candidature dans la 7eme circonscription. Moniteur d'auto école, je serai accompagné de Clarisse Lauret dans cette campagne. C'est la première fois que je me présente à une élection mais j'ai participé activement dans le milieu associatif et depuis 4 ans, étant membre du CSAPR (Collectif des Syndicats et Associations Professionnelles de La Réunion) je mène un combat afin de mettre le citoyen au centre des débats de la vie publique, sociale et politique.

Mon équipe et moi-même avons rencontré l’ensemble des parlementaires de l’île pour évoquer tel ou tel dossier sensible pour aider les réunionnais qu’ils soient chômeurs, salariés, chefs d’entreprise, professions libérales, jeunes en difficulté, retraités etc etc. Nos élus sont restés sourds face à cela et c’est pour cette raison que nous avons décidé de présenter 3 candidats Raphaël Dijoux dans la 3eme, Marie Délia dans la 6ème pour avoir plus de légitimité et de crédibilité dans nos combats. Nous sommes dégoûtés par les politiques et inféodés à tout mouvement quel qu’il soit. Nous représentons une majorité qui n’entend plus rester silencieuse. "Nous devons siffler la fin de la récréation !".

De part mon métier, je suis constamment en contact avec les différentes classes sociales et je suis sensible à leur besoins et leurs attentes qui sont éducation, formation, emploi, santé, retraite, leur avenir et l’avenir de leurs enfants et petits-enfants.

Les politiques du haut de leur pyramide ont oublié la base. Ils ont été élus par le peuple, ils devraient être à leur service et rendre des comptes mais ils ne le font pas, ils ne pensent qu’à leur intérêt personnel, à leur réélection et profiter de leurs privilèges que leur donne l’État Providence. Quelques exemples : 1000 euros par mois pour l’informatique, 1000 euros par mois pour les timbres, une prime charbon, 36 000 euros de subvention pour l’achat de cigares etc etc.