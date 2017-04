Dans une tribune libre que nous publions dans son intégralité ci-après, la Fédération des conseils de parents d'élèves de La Réunion appelle ses adhérents à faire barrage à l'extrême-droite lors de ce second tour de l'élection présidentielle. (Photo d'illustration)

Le verdict des urnes a rendu son résultat, dimanche soir, en envoyant au second tour de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce signal est un signal dangereux envoyé aux parents d’élèves qui souhaitent une autre politique éducative, plus juste et plus bienveillante, avec notamment l’octroi de moyen supplémentaire pour tous les élèves.



Sans pour autant apporter un soutien au projet éducatif d’Emmanuel Macron, la FCPE de La Réunion appelle ses adhérents à faire barrage à l’extrême droite et au Front National, vecteur de haine et de stigmatisation. Ce parti est aux antipodes des valeurs défendues par la FCPE, en particulier concernant notre vision de la laïcité et de l’école pour tous.



Quel que soit le résultat, la FCPE de La Réunion restera vigilante et exigeante sur la politique éducative menée par le futur gouvernement. Fidèle à son indépendance politique, la FCPE de La Réunion continuera d’exiger des moyens supplémentaires et de l’arrêt de la casse du service public de l’Education pour faire réussir nos enfants qui seront la France de demain.

FCPE de La Réunion