Deux pêcheurs ont quitté le Port hier, et ne sont pas rentrés. C'est avec tristesse que nous apprenons que le corps d’un des pêcheurs vient d'être retrouvé. Les recherches se poursuivent afin de retrouver son confrère.

Vanessa Miranville et l’ensemble du Conseil Municipal expriment leur soutien aux familles et proches des pêcheurs disparus et saluent "la grande solidarité et le soutien des villes du Port et de la Possession, des pompiers, de la police, de la gendarmerie, des polices municipales, des familles, des amis et de toutes les personnes bénévoles rassemblées auprès des secours pour faire avancer les recherches".