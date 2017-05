M. le Maire de Saint Leu, beaucoup de Réunionnais reconnaissent à juste titre votre dynamisme et votre réactivité, mais dans la vie politique tout n'est pas permis. L'attaque de requin qui a eu lieu à la Pointe au Sel samedi 27 avril et a coûté la vie à un jeune bodyboarder, est une tragédie épouvantable, particulièrement pour sa famille, ses amis et la communauté des surfeurs réunionnais. Le temps du deuil et de la compassion doit être respecté.

Nous ne comprenons pas votre précipitation, qui n’est hélas pas nouvelle, à venir immédiatement devant les micros et caméras pour répéter, chaque fois exactement les mêmes choses, en rejetant la faute sur les autres, les services de l’Etat, la Réserve Marine, les scientifiques, les écologistes, les surfeurs eux-mêmes, etc.

Jamais en revanche, vous ne reconnaissez votre propre responsabilité d’élu que ce soit en ce qui concerne le rejet sur le littoral des eaux usées ou votre refus revendiqué de faire respecter par votre police municipale l’arrêté préfectoral réglementant la pratique des activités en mer. Vous n’évoquez pas non plus les promesses que vous aviez imprudemment faites lors de vos précédentes campagnes électorales, de sécuriser le spot de Saint Leu.

Samedi soir, sur le plateau d’une chaine de télévision, vous avez franchi une ligne rouge. Vous avez profité de cette tragédie pour faire la promotion du candidat que vous soutenez pour l’élection présidentielle du 7 mai prochain. Vous prétendez faire de " la politique autrement ", nous constatons que vous faites surtout de la vieille politique politicienne et même de la pire espèce.

Jean-Pierre Marchau

Secrétaire Régional EELVR