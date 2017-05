Ce jeudi 4 mai 2017, Jean-Claude Otto-Bruc, représentant du FN à La Réunion a déclaré que Nelson Mandela était un "terroriste". Des propos qui ont notamment fait réagir le Cran (Collectif représentatif des associations noires). Le groupe déplore une instrumentalisation de la mémoire d'un "instigateur de la réconciliation". Nous publions ci-dessous la tribune libre du Cran dans son intégralité.

L’élection présidentielle 2017 est d’une importance capitale pour l’avenir socio économique d’un pays. Les candidats à ce poste à responsabilité doivent faire preuve de pragmatisme et de pédagogie. Et cela est aussi valable pour l’ensemble des mandataires d’un parti politique à La Réunion. Le débat en direct le jeudi 4 mai 2017 sur une radio locale entre Monsieur Thierry Robert mandataire du mouvement politique "En marche" à La Réunion et Monsieur Jean Claude Otto-Bruc, représentant du FN, s’est achevé sans aucune référence éthique et morale. Car, après avoir instrumentalisé dans cet échange (une guerre des mots) la mémoire de Nelson Mandela, le responsable politique du FN s’invite dans le "Bazar du ridicule".

Monsieur Jean Claude Otto-Bruc a déclaré dans ce débat que Monsieur Nelson Mandela était un terroriste pour les Américains. D’une part l’assemblée générale des nations unies avait déclaré en 1950 qu’une politique de ségrégation raciale était condamnable, et d’autre part en 2008 sous la présidence de Georges W Bush, les Etats Unis avaient retiré de sa "liste noire" l’organisation de l’ANC, existant depuis 1943, dont Nelson Mandela était un des leaders. Le CRAN Réunion rappelle au responsable du FN à La Réunion que l’icône des droits de l’homme qu’est Nelson Mandela, le prix Nobel de la paix, a mené une lutte pour la liberté des Sud Africains noirs et pour que flotte, le drapeau de la démocratie. Par ailleurs, le régime de l’apartheid était contesté internationalement. Monsieur Jean Claude Otto-Bruck, sachez qu’à la période de la guerre froide, "tout usage non officiel de la force était terroriste". Sachez, que Nelson Mandela est, pour l’humanité, un instigateur de la réconciliation, le monde entier en apprenant sa mort a mis le drapeau en berne. Et surtout Monsieur, respectez la mémoire d’un humaniste qui a évité un "bain de sang" à 55 millions de sud africains.