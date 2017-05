Après le second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a été élu Président de la République et les idées portées par le Front National ont été clairement rejetées. Cependant, derrière ce résultat se cache un vote de défiance marqué par un fort taux d'abstention, plus élevé qu'en métropole : 37,09%. La Réunion enregistre également un fort taux de bulletins blancs et nuls et une augmentation du score du Front National.

Après le second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a été élu Président de la République et les idées portées par le Front National ont été clairement rejetées. Cependant, derrière ce résultat se cache un vote de défiance marqué par un fort taux d'abstention, plus élevé qu'en métropole : 37,09%. La Réunion enregistre également un fort taux de bulletins blancs et nuls et une augmentation du score du Front National.

Au final, le nouveau président de la République est élu avec seulement 33% des inscrits à La Réunion. Ces résultats doivent nous interpeller et expriment un rejet du système actuel, mené depuis des décennies par les gouvernements successifs.

Les Réunionnais manifestent ainsi leur volonté d'une nouvelle politique pour La Réunion. Un nouveau cadre est plus que jamais nécessaire pour l'avenir de notre île. Ce projet, nous devrons le défendre à l'assemblée nationale et faire entendre la voix du peuple réunionnais les 11 et 18 juin prochains lors des élections législatives.

Gilles Leperlier