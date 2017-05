Le quinquennat de François Hollande n'a jamais brillé par son efficacité, sa popularité et son renouveau. Il termine avec une popularité de moins de 15% chez les Français. En clair, la défaite socialiste cinglante de cette présidentielle était attendue et prévisible. (Photo d'illustration)

Le quinquennat de François Hollande n'a jamais brillé par son efficacité, sa popularité et son renouveau. Il termine avec une popularité de moins de 15% chez les Français. En clair, la défaite socialiste cinglante de cette présidentielle était attendue et prévisible. (Photo d'illustration)

Apres la défaite du PS sur l’île de La Réunion (5,5 % des suffrages) les ténors du PS local sont pris de panique et vont à la soupe ! Alors qu’ils ont, durant des mois, expliqué qu’Emmanuel Macron n’était pas de gauche, les voici à supplier le nouveau Président de leur donner une nouvelle virginité avec des investitures "En marche".

Sans aucun respect pour leurs électeurs, sans respect de la parole donnée, et sans respect pour eux mêmes, ils étaient dimanche soir tous présents à la permanence du mouvement "En marche" afin de pouvoir être associés à la victoire, côtoyant les personnes qu’ils ont vomi durant des mois.

Cette image d’opportunisme politique ne les grandit pas, elle donne une image pitoyable de l’engagement politique des personnalités du PS. Venir faire le pied de grue devant le QG d’ "en Marche" , pensant pouvoir profiter de la dynamique Macron afin de pouvoir conserver leurs postes de député voire de ministre, et ainsi passer du clan des vaincus au camp des vainqueurs. Ne voyez pas dans cette démarche un repenti, un mea culpa, il ne s’agit que d’opportunisme gros doigt. C’est un spectacle désolant pour la démocratie.

Alors qu’ils ont tous démontré leur inaction crasse, qu’ils ont défendu et porté le bilan de ce quinquennat désastreux , voici Monique Orphée, Jean jacques Vlody, Ericka Bareigt, Gilbert Annette venir nous expliquer qu’ils sont pour le renouveau en politique et qu’il faut les reprendre dans la majorité présidentielle. Comme si reprendre le clan Annette et les perdants d’hier allait permettre le renouveau dans la classe politique réunionnaise !?!?

Le plus consternant est Philippe Leconstant, secrétaire général du PS, venant nous expliquer que voter pour le PS aux législatives c’est apporter une majorité à Emmanuel Macron ... Il manque pas de souffle et d’air. En réalité, le PS est discrédité et la seule majorité sur laquelle peut compter Emmanuel Macron c’est bien celle qu’il construira en investissant de nouvelles personnalités politiques et les centristes de tous bords. Le PS par son inaction, par ses élus qui squattent depuis des décennies les marches du pouvoir, ne peut pas incarner le renouveau et centre libéral du mouvement "En marche". Il représente en fait tout ce que plus personne ne veut voir : le clientélisme, la démagogie, l’inefficacité, le conservatisme social, et l’entre-soi.

Le PS, qui n’a pas eu de mots assez durs pour Emmanuel Macron, croit pouvoir se recycler en étant labélisé majorité présidentielle. ; alors qu’ils ne sont même plus une force crédible d’opposition comment pourraient-ils être une majorité ? Le PS n’est pas la majorité présidentielle car il a combattu le projet d' "En marche" dès les primaires, et qu’Emmanuel Macron a bien répété qu’il était du centre et non socialiste. La majorité présidentielle devra donc se définir autrement et Emmanuel Macron a bien compris que le PS n’était pas aujourd’hui en capacité de lui donner une majorité (6,5% des suffrages aux présidentielles). Il va donc se tourner sur sa droite afin de capter un maximum de centristes, et investir dans la jeune garde de la gauche.

Le PS sera demain un groupuscule sans moyen car la France insoumise va récupérer une grande partie des déçus de la Gauche de gouvernement et les sociaux libéraux se tourneront vers Emmanuel Macron, ou alors ils seront simplement battus sous les couleurs PS dans leur circonscription. Nous serons enfin débarrassés de ces professionnels de l’inaction, de la langue de bois et de ces élus sans morale et éthique politique.

David Noual