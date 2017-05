C'est une véritale injustice que subit aujourd'hui mon ami Thierry. Je ne peux pas croire qu l'homme d'exception qu'incarne Emmanuel Macron est parfaitement informé de la problématique qui a entrainé cette malencontreuse exclusion o combien imméritée et communément préjudiciable.

C’est par l’application aveugle et mécanique d’une exigence affichée pourtant incontestable dechasteté judiciaire de nos futurs gouvernants, que réclame l’opinion, que l’on arrive malheureusement à écarter peut être le seul responsable politique réunionnais à être autant habitéprécocément par la philosophie macronnienne.

Car de quoi s’agit-il ? Thierry Robert a été condamné pour diffamation dans le cadre de son combat politique à l’encontre de son opposant principal. Doit-on aligner aveuglément cette écart, qui fait partie des risques du métier en politique, avec entre autres les condamnations pour emploi fictif, détourtenement de fonds publics ou de favoritisme, qui defrayent la chronique contre beaucoup de nos édiles nationaux. Car enfin il n’a volé ni escroqué personne, et il paye ses impôts et ses charges.

Quant à son contentieux en reponsabilité , il s’agit d’un procès civil, concernant son travail de chef d’entreprise dont la vocation est de prendre des risques permanents sur son patrimoine personnel. Ces procédures ne sont au demeurant pas closes et pour lui plus que pour un autre on peut faire preuve d’un peu de retenue quand on sait qu’il a souvent fait l’objet de poursuites dilatoires qui ont échoué. Thierry Robert ne doit pas être considéré comme une sorcière de Salem par des boureaux vertueux. Tout le paradoxe est là.

Et puis, en plus d’être injuste, cette mesure est inopportune. La Réunion du 21ème siècle, celle qui croit en la force de sa jeunesse, celle qui recèle l’envie d’entreprendre dans un environnement adapté, celle qui veut conquérir le monde avec fierté, a besoin de nouveaux guides. Les Réunionnais sont en quête d’un nouveau destin conscients d’être à bout de souffle collectivement. Thierry Robert est en mesure d’incarner plus que tout autre cette projection. C’est son ambition. Et Il est doté des ressorts necessaires. Ici, personne n’est aussi subversif et impétieux. Personne ne possède cette intuition politique. Personne n’entend autant forcer notre destin réunionnais. A l’instar d’un futur certainement grand homme d’Etat en lequel personne vraiment ne croyait...