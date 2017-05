Qui peut crier victoire ? 40% des inscrits pour un candidat une victoire qui ne peut que nous laisser dans l'amertume surtout pour nos politiques osant se proclamer pour une démocratie. Alors une analyse sérieuse ne s'impose pas seulement pour les socialistes mais aussi de la droite. Permettez-moi de mettre en dehors de notre analyse le FN. Ce parti existe seulement par l'incompétence de la toute la classe politique gauche comme droite qui sont malheureusement les responsables de ce mouvement populiste et parfois, souvent xénophobe... (Photo AFP)

Qui peut crier victoire ? 40% des inscrits pour un candidat une victoire qui ne peut que nous laisser dans l'amertume surtout pour nos politiques osant se proclamer pour une démocratie. Alors une analyse sérieuse ne s'impose pas seulement pour les socialistes mais aussi de la droite. Permettez-moi de mettre en dehors de notre analyse le FN. Ce parti existe seulement par l'incompétence de la toute la classe politique gauche comme droite qui sont malheureusement les responsables de ce mouvement populiste et parfois, souvent xénophobe... (Photo AFP)

L’histoire pour moi commence en 1974 avec l élection d’un jeune Macron (Giscard) élève de Pompidou déjà le produit d’une des grandes banques d’affaire que nous ne citerons pas. L’histoire risque de se répéter, souhaitons le en 2022 .Nous avons eu l’ère François Mitterrand de 1981 a 1995 ou les fondamentaux du socialiste commencèrent à voler en éclat, déjà les socialistes se plier sous l'emprise de la finance ce qui permets a l’extrême droite doucement de prendre racines et s’implanter la fleur au fusil . De 1995 à 2007 un homme politique sans charisme mais populaire, reconnaissons que Jacques Chirac ne laisser pas indifférent. De 2007 a 2017 nous aurons eu les deux plus mauvais présidents de la cinquième république, Souhaitons pour la France que le dicton jamais deux sans trois ne se produise …

L’ensemble de nos électeurs de toute tendance avions opté et acceptions les primaires qu'elles soient de gauche ou de droite. Les Républicains eux la respectèrent mais leur vainqueur fut lamentable inexistant et odieux avec ces électeurs. Le résultat est là pour la finale, ils furent disqualifiés le terme me semble juste, mais pourquoi ?combien de Républicains se retournèrent vers le FN, comment pouvaient ils mettre un homme au pouvoir qui risquait une mise en examen. Les socialistes furent certainement les plus nuls dans ces primaires. Mais qui est responsable ? Hollande ,Walls mais dans quel but ?Mettre en avant le protégé de la finance du Giscard de mai 2017..

Monsieur Hollande et tous les renégats ayant suivis Macron vous serez et vous êtes les fossoyeurs de ce grand parti. Souhaitons que l’ensemble des citoyens ayant quitté le PS pour suivre la France insoumise se regroupe et devienne la première force politique de notre pays. Nous ne pouvons que le souhaiter. Notre pays a besoin de contradicteurs qu'ils soient de gauche ou de droite …. Lecteur votre ,notre banque est populaire elle s'appelle Banque postale,Caisse d'épargne mais elle ne se trouve certainement pas au Bahamas. A vous de choisir ? Les législatives peuvent encore nous sauver je parle du monde du travail, pas des 1% ayant les 99% des fortunes.

Croire en notre démocratie me semble,nous semble de plus en plus impossible.

Marc Marie