Mais qu'ont-ils donc tous à vouloir obtenir une investiture de tel ou tel parti ? Que ce soit "En marche" devenu "La République en Marche", le Parti Socialiste, les Républicains, le Front National et la France Insoumise ?

Que n’ont-ils pas clamé haut et fort, chacun à sa manière : "Paris y komand pa nou". "Nous voulons une plus grande liberté".

Quelle liberté ? Quelle responsabilité ? Celle des godillots qui s’empressent de voter comme le gouvernement leur demande, même si c’est à l’encontre des intérêts de La Réunion ? Celle des partisans assimilationnistes et grands défenseurs du droit commun ? Il y a eu des précédents et il y en aura encore : dès l’instant où l’on quémande à Paris, on se remet les fers aux pieds et aux poignets.

Alors, mesdames et messieurs les professionnels de la politique, un peu de logique dans vos propos : soit vous quémandez la bénédiction de Paris, la fameuse investiture, et dès lors vous vous abstenez de parler de plus de responsabilité pour les Réunionnais ; soit vous partez sous vos propres couleurs, vous gagnez la seule investiture qui compte, celle du peuple réunionnais.

Camille Crozet