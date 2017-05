Le Maire du Tampon ne sait plus comment faire parler de sa commune. Après le projet fumeux du "Puy du Fou", d'un golf dans les hauts du Tampon, la mairie n'en finit plus avec des idées folles et anti écologique.

Le Maire du Tampon ne sait plus comment faire parler de sa commune. Après le projet fumeux du "Puy du Fou", d'un golf dans les hauts du Tampon, la mairie n'en finit plus avec des idées folles et anti écologique.

Les Tamponnais ont lancé un cri d’alarme lors de ces présidentielles pour dire leur désarroi aux politiciens de droite ou de gauche, qui ont amené le pays dans l’état catastrophique dans lequel il se trouve, voilà un maire qui n’entend pas ce cri d’alarme. Son ambition de vouloir marquer sa commune de son empreinte indélébile semble démesurée et plus c’est gros plus cela semble plaire à cette équipe.

Que dit M. Jacquet Hoarau le candidat du maire pour ces législatives ? Que va-t-il dire aux habitants de La Plaine des Cafres notamment qui vont subir les rotations d’hélicoptères, source de nombreuses nuisances ?

Les touristes qui viennent visiter les sites de notre commune (le grand bassin, le site de l’horloge ou même qui vont vers le volcan) veulent de la tranquillité pour découvrir ces espaces naturels de notre île, votre projet les fera fuir sans aucun doute.

Quand le monde prend de plus en plus conscience qu’il faut mettre l’écologie en avant et qu’il convient de développer en priorité des projets écologistes, Monsieur Thien Ah Koon veut faire exactement le contraire. Ce projet d’hélistation est une hérésie environnementale, j’invite la mairie à revoir sa copie et abandonner cette idée, car si M. Le Maire persiste, les Tamponnais doivent savoir que c’est leur argent qui servira aux premières études alors que les moyens devraient davantage être mis pour développer l’emploi sur la commune, en lien direct avec l’économie circulaire et l’environnement.

Le Tampon dispose de beaucoup d’atouts pour cela et pas besoin d’imaginer des projets destructeurs de l’environnement et très néfastes pour les habitants. Monsieur le Maire et Monsieur le candidat aux législatives, ce projet ne se fera pas, je me battrais pour cela et je ne suis pas le seul.

Jean Alain Cadet, conseiller régional