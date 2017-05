N'ayant pas été investie par le mouvement d'Emmanuel Macron, La République en Marche ! pour les prochaines élections législatives, Karine Nabénésa, directrice de cabinet de Thierry Robert, renonce à sa candidature. Ci-après, nous publions son communiqué dans son intégralité.

N'ayant pas été investie par le mouvement d'Emmanuel Macron, La République en Marche ! pour les prochaines élections législatives, Karine Nabénésa, directrice de cabinet de Thierry Robert, renonce à sa candidature. Ci-après, nous publions son communiqué dans son intégralité.

Pour rappel, 511 candidats ont investis par La République en marche ! le15 mai 2017. Tout comme Thierry Robert, Karine Nabénésa ne figurait pas dans la liste mise à jour par le mouvement, au profit de la candidature de Monique Orphé.

"Parce que je veux faire de la politique autrement, je ne suis plus candidate aux législatives dans la 6ème circonscription".

J’ai été la première élue de La Réunion à apporter mon soutien et ma décision de parrainage à Emmanuel Macron en décembre 2016, à peine un mois après qu’il ait déclaré sa candidature à l’élection présidentielle et bien avant qu’il soit le favori des sondages.

Aux côtés du mouvement citoyen En Marche, nous avons travaillé à réunir un maximum de voix sur l’île de La Réunion. Ensemble, nous avons réussi à créer une dynamique.

Je l’ai dit à plusieurs reprises, c’est un choix motivé par des convictions profondes. Je me suis retrouvée, comme beaucoup de Français et de Réunionnais, dans cette voie nouvelle qu'incarne Emmanuel Macron : renouveler la classe politique, faire de la politiquement autrement en dépassant les clivages, prendre en considération le rôle et la place de la société civile et des femmes dans l’exercice du pouvoir.

Sa vision de la société, sa volonté d’accompagner la prise de risque, de permettre l’émancipation de chacun d’entre nous tout en garantissant et en protégeant ceux qui s’y exposent et ceux qui sont les plus fragiles, sont conformes à ma façon d’aborder la vie, d’éduquer mes enfants.

Dans le droit fil de mon engagement au LPA, et à En Marche, j’ai demandé l’investiture pour les législatives afin de servir mon pays et particulièrement la 6ème circonscription, d’où je suis originaire.

J’ai souhaité mettre davantage mon expérience professionnelle dans le développement économique, l’aménagement, le logement et ma qualité d’élue régionale au service des Réunionnais et de la Nation pour être au travail, utile et efficace.

La Commission d’investiture d’En Marche ! a choisi une autre candidate. Je prends acte de cette décision. Je veux m’adresser à la population, à vous électeurs : Vous avez très clairement exprimé votre rejet du gouvernement de François Hollande. Vous avez demandé autre chose que la droite et la gauche, que vous avez balayé au premier tour.

Parce que je vous respecte et parce que je veux faire de la politique autrement, je ne combattrai pas la candidate choisie par le mouvement du Président de la République. J’ai donc décidé de ne plus me présenter à cette élection législative.

Je ne conçois pas m’opposer au choix du candidat que j’ai soutenu à l’élection présidentielle, c’est contraire à mon engagement et à mes valeurs. Sinon, cela voudrait dire, que j’emprunterais alors, le même chemin de la politique politicienne et de toutes ces basses manœuvres contre lesquelles je me bats.

Je vous l’ai dit, je ne cours pas après un poste pour faire de la représentation et de l’occupationnel. Je veux servir mon île, mon pays, accompagner, comme d’autres l’ont fait pour moi, celles et ceux qui portent l’espoir et l’envie de réussir et de s’émanciper notamment par le travail.

Je vous remercie de votre soutien et de votre engagement à mes côtés. J’adresse tous mes encouragements aux candidats de la majorité présidentielle.

Je continuerai à être présente à travers mon métier, et mon mandat de conseillère régionale pour défendre vos intérêts et faire en sorte d’améliorer au quotidien la vie des Réunionnais, toujours avec la même détermination, le même engagement pour faire avancer La Réunion



Karine Nabénésa, Conseillère régionale LPA