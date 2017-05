Ce samedi 20 mai 2017, le parti du LPA a présenté ses trois candidats qui seront présents sur la 1ère, 2ème et 7ème circonscription. "Déterminés à défendre un programme juste et équilibrés", ils affirment que leur engagement ne change pas, "même s'ils n'ont pas l'investiture de la République en marche". Nous publions le communiqué du parti ci-dessous.

Ce samedi 20 mai 2017, le parti du LPA a présenté ses trois candidats qui seront présents sur la 1ère, 2ème et 7ème circonscription. "Déterminés à défendre un programme juste et équilibrés", ils affirment que leur engagement ne change pas, "même s'ils n'ont pas l'investiture de la République en marche". Nous publions le communiqué du parti ci-dessous.

Thierry Robert et Marie Rose Won Fah Hin (7e circonscription) ; Karine Nabénésa et Jean-Claude Sautron (1e circonscription) ; Stéphane Randianarivelo et Amrita Ciarapica (2e circonscription) : trois binômes unis par le même objectif, donner aux Outre-mer leur juste place.

Ils ont tous fait campagne pour Emmanuel Macron, lors de la présidentielle. Même s’ils n’ont pas l’investiture de La République En Marche (LREM), leur engagement reste le même vis à vis du désormais Président de la République.

Ils sont tous bien déterminés à défendre un programme juste et équilibré, qui s’occupe du "social" (augmentation du minimum vieillesse, de l’AAH, de la suppression de la taxe d’habitation), mais qui veut aussi donner un nouvel élan économique aux Outre-mer (suppression du RSI, baisse des charges, doublement plafond pour micro entreprise afin d’avoir un statut fiscal acceptable).

Ils ne seront pas des "béni oui oui" mais des député(e)s responsables, qui prendront leur décision en leur âme et conscience, avec un seul objectif : dans tous les projets de lois qu’ils seront amenés à étudier, prendre en considération les attentes et les besoins de la population réunionnaise. "Nous voulons que la majorité présidentielle soit attentive aux besoins de La Réunion et des Outre-mer" affirment-ils.

Au-delà des réponses aux besoins immédiats et à la préparation de l’avenir, c’est sur la place des Outre-mer et la prise en compte des spécificités que les trois binômes travailleront avec détermination.

Les citoyens des Outre-mer ne sont pas des Français de seconde zone ou des variables d’ajustement des politiques économiques. C’est sur ce constat, sur ce postulat, que les programmes de ces 3 binômes a été construit. Il sera présenté lors de prochains rendez-vous.