Enfin un premier vrai orgue à tuyaux à La Réunion ! L'association " Montres et Chamades " l'a placé en la chapelle de l'Immaculée-Conception, à Saint-Denis. Cette belle chapelle nouvellement restaurée est située à l'angle des rues de Paris et Sainte-Anne.

L’orgue est un petit instrument de style baroque allemand de 7 jeux qui sonne admirablement bien dans cet édifice à l’acoustique généreuse.

L’idéal pour interpréter des pièces de Bach, Haendel, Pachelbel, Vivaldi et Mozart mais pas seulement. On pourra y jouer aussi des pièces d’auteurs du Second Empire et de contemporains.

Pour les 3 concerts d’inauguration, c’est Frédérique Gros, 1er Prix d’orgue au Conservatoire et titulaire des grandes orgues de la cathédrale du Puy-en-Velay qui sera à la console de l’instrument. Autre grande artiste invitée : Emmanuelle Campana, double 1er Prix de conservatoire de Paris et chantre à la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui interprétera de beaux chants sacrés et jouera de la flûte traversière, accompagnée par l’orgue.

Jeudi et samedi : la famille Bach à l’orgue 1 et 2. Dimanche : l’orgue au Second Empire. Les 3 concerts ont lieu à 20 h et la place est à 15 euros. Les billets sont disponibles sur place les soirs de concert et dès maintenant à l’Arod à Saint-Denis.

Armand Gunet