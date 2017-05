Le massacre des requins à la Réunion a explosé ces derniers jours. Des centaines d'hameçons appâtés ont été déployés jusqu'à quelques mètres du récifs coralliens. Ce18 mai il y avait deux à trois fois plus d' hameçons entre Saint-Gilles et Saint-Pierre que sur toutes les cotes d'Afrique du Sud. Cinq requins ont été massacrés ce jour-là et nous n'avons aucune connaissance des prises accessoires.

Par l’utilisation de palangres d’au moins 25 hameçons, La Réunion est entrée dans une tuerie de masse méthodique, qui n’a nulle part de précédent. Pourtant, seul le Queensland, qui a démarré la pêche dans une autre époque, tue encore des requins. Il devra bientôt y renoncer sous les pressions de l’opinion.

On constatera que la pêche au Queensland a démarré en 1962, l'année même où Nelson Mandela était emprisonné. Cet exemple donne conscience que le monde et les esprits ont bien changé depuis. Certains massacreurs de requins, voudraient ils, pour un loisir, faire plonger la Réunion dans les horreurs d’un autre siècle?

Contrairement à ce qui est raconté par certaines associations de surfeurs locaux, tous les autres pays et régions qui ont pratiqué une pêche de “sécurisation” ont renoncé à tuer les requins.

Hawaï après 17 ans de pêche au requin il y a renoncé totalement, celle-ci n'apportant rien à la sécurité. L'Afrique du Sud, relâche systématiquement depuis 1989 tous les requins vivants retrouvés sur ses lignes et filets. L'Australie de l'Ouest a renoncé à la pêche des requins, jugeant celle-ci inefficace pour la sécurité et dangereuse pour la biodiversité. La Nouvelle Galles du Sud relâche maintenant tous les requins pris en les équipant de balises de détection en temps reel .

A contre courant de l'évolution du monde, de l’opinion et de la conscience écologique, poussée par une minorité, La Réunion mettrait en place une tuerie systématique de masse des requins ? Cette position n'est comprise ni des Réunionnais, ni du reste du monde. On a pu en constater le rejet massif sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Pour faire cesser ce massacre stupide, inutile,et préjudiciable nous tendons aujourd'hui la main aux décideurs et aux associations de surfers

La Réunion sortirait grandie de suivre et améliorer l'exemple de la Nouvelle Galles du Sud : Si la pêche est maintenue, les requins pris ne doivent plus être tués mais relâchés avec une balise de détection en temps réel.

Un requin détectable n'est pas plus dangereux qu’un requin mort. Il nous renseigne de plus sur les déplacements et les structures de populations de requins. Nous aurons ainsi des renseignement beaucoup plus utiles pour améliorer la sécurité que les pseudos études actuelles qui ne sont que prétexte au massacre. Ce massacre innommable se déroule de plus sans observateur.

Nos associations offrent d'assurer la gestion des observateurs, ce qui garantit une transparence totale et évite pressions, copinage ou menaces sur les observateurs comme ce fut le cas dans le passé. Les décideurs auront ils l’intelligence d’accepter notre main tendue ? Tous, pourraient alors travailler ensembles, pour la sécurité, la biodiversité et l’image de La Réunion.

Préféreront ils continuer à enfoncer la Réunion dans des méthodes barbares d'un autre siècle, désavouées par les Réunionnais et le reste du monde ?

Jean Bernard Galvès, porte parole du Collectif des associations : Sea Shepherd, Aspas, Vague, Tendua, Fondation Brigitte Bardot, Requin Intégration, "Sauvegarde des requins", Longitude 181, One Voice