Mon cher Jean-Hugues, ayant pu échanger avec des amis sur la situation politique à la veille des élections législatives, ceux-ci m'ont sollicité pour donner mon point de vue.

J'ai confié à mes amis et camarades que devant les combinaisons politiciennes, les reniements pour ne pas dire les trahisons, mon souhait est que les suffrages se portent sur des candidats soucieux de ne pas transiger sur les principes qu'ils proclament et les convictions qu'ils affichent (Photo archives).

Mon cher Jean-Hugues, ayant pu échanger avec des amis sur la situation politique à la veille des élections législatives, ceux-ci m'ont sollicité pour donner mon point de vue.

J'ai confié à mes amis et camarades que devant les combinaisons politiciennes, les reniements pour ne pas dire les trahisons, mon souhait est que les suffrages se portent sur des candidats soucieux de ne pas transiger sur les principes qu'ils proclament et les convictions qu'ils affichent (Photo archives).

J'ai pu entre autres confronter mon point de vue avec toi. La région Est a toujours été le théâtre de compétitions électorales difficiles.- La tradition de luttes dans l'Est nous a inspiré dans la famille : d'abord le grand-père, Raymond, puis mon père, Paul, ensuite Laurent, et enfin moi. Tu en as d'ailleurs côtoyé certains.

Aujourd'hui, les choses ont changé, et la situation politique a évolué. Mais le combat continue avec d'autres générations. Je note à ce propos que seuls certains restent fidèles aux luttes passées, et surtout aux valeurs qui ont été portées haut dans ces moments difficiles. Pour moi, tu es sans conteste celui qui incarne la résistance aux propositions opportunistes, l'engagement militant sur le terrain, la préservation de ses convictions. Je te souhaite sincèrement pleine réussite dans cette élection.

Pierre Vergès