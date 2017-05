A la lecture des résultats des présidentielles, le rejet de la classe politique traditionnelle s'est traduit dans les urnes. L'arrivée du nouveau Président de la République à la tête du pays n'est pas un vote d'adhésion à son programme. Les travailleurs, les plus modestes et les plus démunis n'ont rien à espérer, malheureusement, du gouvernement Philippe.

Dans une précédente tribune libre, à la veille du second tour des présidentielles, j'avais écris "que le Président de la République ne peut rien faire sans une majorité à l'Assemblée Nationale".

C'est l'enjeu des élections législatives des 11 et 18 juin prochain: que vont faire maintenant les Français ? Saisir l'opportunité de recomposer une classe politique digne de ce nom ou continuer avec les mêmes élus qui ont mis La France dans la situation que l'on connait sans aucune perspective d'espoir pour améliorer nos conditions de vie ?

En cette période courte de campagne électorale, on a déjà assisté au triste spectacle de la course à l'investiture présidentielle... beaucoup veulent se mettre En Marche avec le Président reniant du même coup leurs convictions politiques, s'ils en avaient une !

La perte des mandats et des privilèges provoquent l'affolement et certains n'hésitent pas à s'accrocher à la bouée du nouveau Président de la République. Dans la 5ème circonscription: St Philippe-Ste Rose-Plaine des Palmistes-St Benoit-Bras Panon-Salazie-et une partie de St André, 12 candidats sont sur la ligne de départ; mais un seul, à mon avis, répond à l'attente des 82 000 électeurs de cette région si souvent oubliée : Jean Hugues Ratenon.

Engagé dans la vie politique, investi dans une association; Jean Hugues Ratenon a mené plusieurs combats victorieux :

- pour le pouvoir d'achat: le RSTA 100 euros, le bonus COSPAR 50 euros;

- la baisse du prix de la bouteille de gaz: 15 euros;

Pour l'emploi: la bataille contre la suppression des emplois aidés, des emplois jeunes. Des actes et des résultats alors qu'il n'a aucun mandat.

A Bras Panon : il est dans une opposition ferme mais constructive à la politique menée par Daniel Gonthier. Ce dernier est d'ailleurs encore candidat alors qu'il est déjà Maire-Vice Président du Conseil Départemental-Vice Président de la CIREST-Président du Parc National-Président de la mission locale Est !

Pas suffisant pour lui, "met' encore la passé", il veut maintenant être député ! Il faut dire STOP à ces élus cumulards.

Les 11 et 18 juin prochain, votons pour un Homme disponible, de terrain, cohérent, fidèle à ses convictions et qui a à cœur de s'attaquer aux vrais problèmes de La Réunion : Jean Hugues Ratenon.

Il l'a fait dans le passé SANS mandat, donnons maintenant à Jean Hugues Ratenon plus de force, donnons lui la seule investiture qui compte: celle des urnes, celle de la population pour nous défendre à l'Assemblée Nationale.

Éric Michel