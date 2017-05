L'élection présidentielle est maintenant passée et on se tourne vers l'élection législative. Cette élection à caractère national a toujours été à la Réunion fortement marquée par les considérations locales (vrai aussi dans d'autres départements j'en conviens). Certes si les députés construisent la législation française, il est normal que chaque parlementaire exprime à l'Assemblée nationale les enjeux spécifiques de son territoire. (Photo d'illustration AFP)

Mais pour autant le rôle du député n’est pas de régler les problèmes individuels des électeurs. A la Réunion, une confusion règne encore dans les esprits, le député apparaissant comme porteur de pouvoir donc porteur de solution sur mesure pour chacun. Il y a cependant un écart énorme entre les compétences attendues d’un élu capable d’articuler "enjeux nationaux" et "enjeux territoriaux" et les compétences d’un élu qui se centrera sur des réponses ponctuelles à des attentes individuelles.

Alors, c’est quoi un élu de qualité ?

J’y vois 5 qualités :

- Quelqu’un qui travaille, car le député est un travailleur, capable d’approfondir des dossiers importants, nombreux et complexes. Pour celui qui a déjà fréquenté le milieu parlementaire, on sait que l’on demande beaucoup au député…et beaucoup sont surpris !

- Quelqu’un qui sait se hisser au niveau national tout en gardant l’ancrage local. C’est encore plus important dans un DOM pour intégrer les fameuses spécificités dans l’approche nationale de la loi.

- Quelqu’un qui s’inscrit dans un mouvement de pensée, un parti pour rester dans les termes classiques, mais qui sait aussi garder une part de libre arbitre. Tout n’est pas bien d’un côté et mauvais de l’autre ! Si on part sur cette idée, point besoin de députés, de débats, de votes…tout est déjà écrit ! C’est d’autant plus vrai aujourd’hui que de nombreux sujets majeurs (l’Europe, la sécurité, sujets sociétaux, la justice) divisent les partis et n’ont plus de réponse évidente suivant qu’on est de droite ou de gauche.

- Quelqu’un d’intègre qui ne doit pas jeter le trouble dans l’esprit des électeurs, au point de les faire douter de l’intérêt de s’investir dans le choix de ses représentants. A chaque fois que l’on entend des "tous pourris", "les mêmes et on recommence", et autres invectives, c’est un aveu d’échec de notre système démocratique !

- Quelqu’un dont la première préoccupation n’est pas de se faire réélire, mais d’assumer pleinement sa mission avec lucidité et détermination, avec toujours le sens de l’intérêt général, avec une volonté exigeante de pédagogie et de transparence, pour aider les électeurs à s’appréhender des vrais problèmes plutôt que des fausses solutions. On entend dire souvent "On a les élus que l’on mérite !"

Quel bonheur si les Réunionnais pouvaient se mobiliser pour choisir des élus de qualité !

Marie Mag - Ex-Assistante parlementaire / Electrice de Saint-Paul