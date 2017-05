Depuis plusieurs décennies Le comité Réunion s'engage dans la démarche de promotion d'une évolution du code du sport. Porté par l'ensemble du réseau UFOLEP, des comités départementaux aux comités régionaux en passant par son réseau associatif national, cette mobilisation vise à sensibiliser l'opinion publique autour de la revendication d'une délégation de mission de service public au sein du mouvement sportif. En effet, l'inactivité physique atteint un niveau tel en France qu'elle constitue désormais un risque bien plus grand que le tabagisme ou l'alcoolisme. Elle est responsable de 46 000 décès et coûte 10 milliards de dépenses publiques chaque année.

Depuis plusieurs décennies Le comité Réunion s'engage dans la démarche de promotion d'une évolution du code du sport. Porté par l'ensemble du réseau UFOLEP, des comités départementaux aux comités régionaux en passant par son réseau associatif national, cette mobilisation vise à sensibiliser l'opinion publique autour de la revendication d'une délégation de mission de service public au sein du mouvement sportif. En effet, l'inactivité physique atteint un niveau tel en France qu'elle constitue désormais un risque bien plus grand que le tabagisme ou l'alcoolisme. Elle est responsable de 46 000 décès et coûte 10 milliards de dépenses publiques chaque année.

Il y a donc nécessité d'installer et de promouvoir rapidement, une nouvelle culture sportive répondant mieux aux problématiques éducatives et sociales de la société. En dépit de l'urgence, l’offre sportive actuelle, dans sa rigidité organisationnelle, ne peut malheureusement pas répondre à la diversité des attentes ou à l’inappétence d’une très grande partie de la population. Pour ce faire le comité UFOLEP974 revendique auprès de ses élus locaux, collectivités et des candidats aux prochaines élections législatives et sénatoriales cette nécessaire évolution du Code du sport. Celle-ci s’illustre par un projet de loi pour promouvoir la notion d’accessibilité pour toutes et tous : un enjeu essentiel pour favoriser l’engagement civique, l’insertion sociale et professionnelle et la santé par la pratique multidisciplinaire associative des activités sportives.

L’UFOLEP en quelques mots

L'Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique est la 1ère fédération sportive multisports affinitaire de France. Elle présente une double identité et une double ambition de fédération multisports et de mouvement d'idées dans la société d'aujourd'hui et de demain. Forte de ses 60 associations et 1500 licenciés, elle ambitionne, dans son histoire et tradition républicaine, de favoriser l’accessibilité de tous les publics à la pratique physique et sportive. L'UFOLEP est une fédération agréée par le Ministère des Sports et membre du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF).