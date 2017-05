Cela fait 30 ans aujourd'hui (31 mai) que les Avironnais ont confié les destinées de la commune à Michel Dennemont. Pour certains cela peut sembler trop, et pour d'autres pas assez. Pour sa part Michel Dennemont a le sentiment du travail accompli.Ces mandats successifs et continus, il les a exercés avec conviction, droiture, ouverture et à chaque fois dans un esprit de rassemblement depuis 1987.

Il a toujours eu pour ligne de conduite l’amélioration de la qualité de vie de chaque citoyen par une vision à long terme de l’aménagement du territoire avironnais et du développement des services.

Sous ses différentes mandatures les Avirons ont vu l’implantation d’un lycée, la construction et la rénovation de 5 écoles et du collège, l’ouverture d’une médiathèque, d’une salle de spectacle, d’un complexe sportif, d’un cyberbase. Avec ces différentes équipes Michel Dennemont s’est attelé à développer tous les réseaux (Electricité, eau potable, eau usée, accès routiers). Plusieurs lotissements qu’ils soient privés ou sociaux ont vu le jour. La municipalité des Avirons a été la première à investir dans une usine de potabilisation et actuellement une deuxième qui est une des plus importante de l’île est en construction.

Aujourd’hui les Avirons comptent plus de 80 associations actives avec l’aide de la municipalité par le biais de subvention mais surtout de la mise à disposition gratuite de locaux et moyens de fonctionnement.

La population est passée de moins de 6000 habitants en 1987 à près de 12000 en 2017. Aujourd’hui grâce au travail accompli la ville des Avirons est devenue une des plus attractives du département. D’ailleurs le slogan de la ville est " une vie de qualité dans une ville de qualité ".

Malgré ces années à la tête de la municipalité et ces responsabilités grandissantes, l’engagement de Michel Dennemont demeure intact. Avec son équipe ils poursuivent cet investissement.

Il souhaite remercier l’ensemble des Avironnais de leur soutien à chaque fois renouvelé.