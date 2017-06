Le Maire de Saint-Louis vient de déplorer très légitimement dans un communiqué de presse une vague d'affichage sauvage ayant dégradé la nuit dernière les équipements, mobiliers et panneaux de signalisation de la Commune de Saint-Louis. Nous tenons à assurer à Monsieur le Maire de Saint-Louis, Patrick Malet, que cet acte malveillant ne relève absolument pas de nos équipes de terrain. Nous déplorons bien au contraire que nos affiches distribuées à la population lors des réunions et opérations publiques, aient ainsi pu être utilisées pour porter préjudice à la candidature de Monsieur Thierry Robert et à celle de sa suppléante et dégrader de manière éhontée les équipements publics de la Ville de Saint-Louis.

Le Maire de Saint-Louis vient de déplorer très légitimement dans un communiqué de presse une vague d'affichage sauvage ayant dégradé la nuit dernière les équipements, mobiliers et panneaux de signalisation de la Commune de Saint-Louis. Nous tenons à assurer à Monsieur le Maire de Saint-Louis, Patrick Malet, que cet acte malveillant ne relève absolument pas de nos équipes de terrain. Nous déplorons bien au contraire que nos affiches distribuées à la population lors des réunions et opérations publiques, aient ainsi pu être utilisées pour porter préjudice à la candidature de Monsieur Thierry Robert et à celle de sa suppléante et dégrader de manière éhontée les équipements publics de la Ville de Saint-Louis.

Au LPA, nos équipes sont bien informées des règles d'affichage en vigueur dans le cadre de la propagande électorale et nous apposons toujours nos affiches de campagne sur les panneaux prévus à cet effet.



Nous condamnons donc avec la plus grande fermeté ces actes de malveillance et de dégradation publique. Le Député-maire de Saint-Leu est davantage conscient du problème puisque la ville de Saint-Leu subit elle aussi de telles dégradations issues d'autres candidats.

Il est en revanche regrettant que soit pointé du doigt ce malheureux épisode qui ne relève pas de notre responsabilité et que soit passé sous silence les affichages sauvages réalisés par d'autres candidats sur la ville de Saint-Louis (photos à l'appui).

Bruno Domen

Directeur de campagne de Thierry Robert