Les élections législatives des 11 et 18 juin prochains représentent indiscutablement le 3ème tour pour ce quinquennat 2017-2022, par la désignation de leurs représentants à l'Assemblée Nationale. Ces législatives sont déterminantes pour orienter le redressement de notre pays et pour conduire les réformes profondes nécessaires pour la réussite et le bien-être de notre société. La France a un nouveau et jeune Président, qui a réussi l'impensable il y a un mois ! On peut saluer cette performance hallucinante et souhaiter que notre pays retrouve le chemin de l'optimisme et de la prospérité

Mais on ne peut oublier ces 5 années d’échecs de Hollande et du ministre Macron : forte hausse du chômage, matraquage fiscal, baisse du pouvoir d’achat…

Le projet du Président Macron reste encore confus et ambigu dans bien des domaines (loi travail, impôts et hausse de la CSG, réforme Universités, sécurité, immigration, égalité des chances…)

Alors, il est encore possible de ne pas donner " carte blanche " au gouvernement choisi par Macron et ne pas accepter qu’un seul et unique parti gouverne le pays pendant ces 5 ans.

Le parlement, élu démocratiquement, doit représenter les grandes forces politiques du pays et être un lieu de débats et de discussions pour élaborer les lois dans l’intérêt des Français. Sinon, ce sera la rue qui s’exprimera et qui bloquera le pays.

Aussi la Droite et le Centre, plus que malchanceux dans la présidentielle, ont une ultime chance de reconquérir une place qui est le reflet de leur audience dans le pays, grâce à leur projet clair et crédible pour faire réussir la France, d’autant que l’état d’esprit affiché est bien celui d’une opposition constructive.



Pourquoi Cyrille Melchior, candidat de l’union de la Droite et du Centre dans la 2ème circonscription (Saint-Paul, le Port, la Possession) a-t-il de bonnes chances de se faire élire Député de la République le 18 juin prochain ?

Je donnerai 10 raisons :

- Melchior est un Républicain de la première heure, un homme engagé, l’un des plus fidèles à La Réunion

- Melchior a la confiance des élus locaux et est soutenu par le Président de Région, par la Présidente du Département, par le Sénateur-maire et Président des LR

- Melchior a la confiance totale de François Baroin, ancien Ministre de l’Outre-mer et Président de l’Association des Maires de France, gaulliste et fidèle chiraquien, aux valeurs humanistes, qui est déterminé à conduire cette campagne des législatives pour faire entendre la voix du peuple de droite à l’Assemblée.

- Melchior participe au renouvellement de la classe politique locale dans la représentation nationale, tant souhaitée par tous. Il s’engage à s’investir dans ce mandat national et à rester simple conseiller territorial, car l’ancrage local est nécessaire.

- Melchior est un travailleur, un rassembleur, un homme consensuel, sans tomber pour autant dans la démagogie ou dans une communication à outrance. Il a la lucidité d’un parlementaire qui sera dans la construction et non dans l’obstruction systématique.

- Melchior est un pragmatique, un homme qui écoute, calme et plein de bon sens. Il a l’expérience et la connaissance des dossiers et du terrain. Il saura redynamiser l’intergroupe parlementaire pour défendre les spécificités ultramarines.

- Melchior est la force tranquille. Il s’entoure d’une équipe solide avec sa suppléante du Port, avec des experts sur les sujets importants. Il se prépare avec sérieux et détermination à relever les défis qui se présentent à notre pays.

- Melchior, fort de son expérience en tant qu’élu en charge des finances dans les collectivités, saura défendre les intérêts des Réunionnais à Bercy. Des relations sont déjà bel et bien établies avec le Ministre de l’Économie Bruno Le Maire, et avec le Ministre du Budget, Gérald Darmanin, tous deux chaleureusement accueillis à Saint-Paul.

- Melchior, en tant que vice président du conseil départemental a su travailler en toute intelligence avec l’État et la Préfecture de La Réunion. Il se réjouit de la nomination de Dominique Sorain comme Directeur de cabinet de la Ministre des Outre-mer, et aussi celle de Xavier Brunetière, ex-secrétaire général de la préfecture à Matignon.

- Melchior est le seul capable de croiser le fer avec la candidate sortante, pour mettre fin à 20 années de règne sans partage de Mme Bello, à l’Assemblée Nationale où elle pourrait devenir la doyenne des députées.

Le temps est venu de changer de logiciel et de façon de travailler, d’être efficace et constructif pour l’avenir de la France et de La Réunion, Le temps est venu pour toute La Réunion de choisir 7 nouveaux députés, intègres, prêts à servir les citoyens, travailleurs et ayant une expérience politique, Le temps est venu de changer de député à Saint-Paul, le Port et la Possession,

Et c’est dans l’air du temps d’avoir de nouveaux visages à l’Assemblée nationale !

Marie Mag

Électrice de Saint-Paul