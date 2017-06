En tant qu'écologiste, on ne peut plus rester insensible à ces " éleveurs qui ne parlent pas et qui meurent en silence ". En effet, l'ADEFAR, (association de défense des agriculteurs de La Réunion) dénoncent dans un petit livret depuis quelques années les difficultés de ces éleveurs qui subissent les conséquences de la leucose bovine. Les bovins infectés meurent en laissant nos éleveurs dans des situations dramatiques aussi bien sanitaires que financières.

En tant qu'écologiste, on ne peut plus rester insensible à ces " éleveurs qui ne parlent pas et qui meurent en silence ". En effet, l'ADEFAR, (association de défense des agriculteurs de La Réunion) dénoncent dans un petit livret depuis quelques années les difficultés de ces éleveurs qui subissent les conséquences de la leucose bovine. Les bovins infectés meurent en laissant nos éleveurs dans des situations dramatiques aussi bien sanitaires que financières.

Il est temps de réagir contre la non application de certaines règles sanitaires dans notre île: absence de contrôle sanitaire et consommation avec des risques sur notre santé. Il se trouve que nos citoyens consomment depuis 2003 de la viande bovine infectée par la leucose bovine.Un scandal alimentaire que personne ne souhaite dénoncer réellement . Selon l’ADEFAR c’est une situation qui dure depuis 2003 quand les bovins infectés sont arrivés sur nos sols. Pourquoi les services sanitaires et vétérinaires laissent les consommateurs manger une viande infectée? Pourquoi ces mêmes services n’ont pas renforcés les dispositifs d’aide auprès des éleveurs et de prévention auprès de la population?Pourquoi les animaux infectés meurent et sinon sont déplacés pour des manifestations publiques alors que ceux-ci contaminent les autres? En même temps, les éleveurs ne savent pas comment se confronter à la perte de leur cheptel et comment vivre encore de l’élevage? Pleins d’interrogations qui nous interpellent sur une situation alarmante pour nos éleveurs et consommateurs de viande, de lait et fromage.

En tant que candidate écologiste aux législatives, je souhaite alerter sur cette situation de non reconnaissance de l’Etat sur le manque de contrôle sanitaire sur la viande locale que nous consommons . Que fait la DAF actuellement sur la traçabilité de ces aliments ? Pourquoi le consommateur n’est-il pas informé de la qualité du produit qu’il consomme ? Comment aider les éleveurs à produire sainement et à faire face à leurs difficultés sociales et financières?

Enfin, si nous devons manger sainement pour notre santé, nous devons aussi savoir ce que nous mangeons.Depuis le 1er mars 2017, Alim’confiance nous permet de consulter les résultats des contrôles officiels réalisés en matière de sécurité sanitaire des aliments. Ces contrôles sont effectués tout au long de la chaîne alimentaire.Ils permettent de connaître le niveau d’hygiène des établissements de production, de transformation et de distribution de nos produits alimentaires.Faisons appliquer la loi et préparons d’autres lois pour assurer la consommation de nos citoyens.

ODAYEN Danon Lutchmee

Secrétaire Régionale adjointe d’Europe Ecologie les Verts Réunion (EELVR), candidate EELV dans la 4° circonscription de La Réunion