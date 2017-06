Suite au 1er tour des législatives, on ne cesse de lire dans la presse " chasse aux abstentionnistes " car oui, le grand vainqueur de ces élections, c'est l'abstention. Ah ben, ne pas gagner du premier coup, i fatigue l'égo. Pourquoi se déplacer aux urnes un dimanche alors qu'on peut le passer tranquillement en famille ? (Photo d'illustration)

Pour élire ces politiciens " dinosaures " qui sont là depuis 20 ans et ne veulent pas laisser la place à la jeunesse ou alors ceux qui disent lutter contre la pauvreté et porter la voix des démunis et publient sur leur facebook les photos de leurs vacances à Bali ou en Thaïlande ou encore ceux qui se disent " intègres " et qui font régulièrement la une des rubriques judiciaires.

Vous, qui vous ne déplacez pas pour accomplir votre devoir, cessez de vous plaindre quand vous voyez les résultats car quand on laisse les autres décider pour soi, on est irresponsables.

Vous, qui vous déplacez : tant que vous n'aurez pas compris qu'il s'agit d'élire quelqu'un qui va vous défendre, hé bien vous êtes encore plus irresponsables que ceux qui ne votent pas.

Comment choisir ? Difficile mais pas impossible. Analysez le " concret ". Ne donnez pas votre voix à ces politiciens qui n'existent que dans la presse ou alors parce qu'ils sont " de droite ou de gauche " ou parce qu'il est joli ou que son nom i fé ri. Je ne vois pas la différence entre la droite, la gauche, " toute lé pareil, tout i rode zot poche ".Ne lisez pas leur propagande électorale car ce sont tous des hommes " de cœur, de terrain, gentils et bla bla bla ".



La politique lontan, on dit "stop". Privilégiez une personne et ses idées, donnez la chance à ceux/celles qui ont des projets, ceux qui savent s'exprimer, demandez à ce que leurs indemnités soient reversées à ceux dans le besoin, faîtes valoir des actions et non un " nom " ou alors reste zot case et continuez plaigne a zot.

Jessica Alaguiry

Pour le mouvement La politik lontan, arrête ek ça