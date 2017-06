Avec 57,10% des suffrages exprimés dans la 2ème circonscription, Huguette Bello arrive en tête de ce 1er tour des élections législatives et elle se dirige vers une large victoire ce dimanche 18 juin 2017.

Les électeurs de la 2ème circonscription ont plébiscité Huguette Bello car ils ont reconnu le travail qu’elle a réalisé au cours de ces dernières années. Huguette Bello fidèle à ses valeurs progressistes, se place au-delà des clivages politiques. Elle a toujours montré une détermination sans faille pour la défense des Réunionnais face aux réalités économiques, budgétaires et sociales difficiles auxquelles nous sommes confrontés. Elle oeuvre inlassablement pour son pays, pour la dignité de la population, dans les thèmes majeurs que sont l’égalité sociale, l’échec scolaire, la santé, les violences faites aux femmes.

Huguette Bello a toujours combattu l’inégalité, la pauvreté et la misère. Toutes ces années de luttes sociales au service de notre population ont été réalisées avec beaucoup de conviction et de militantisme. Elle a montré par ses nombreuses interventions à l’Assemblée Nationale, qu’elle est capable de nous représenter et de faire entendre la voix de la population réunionnaise.

Nous apportons toute notre confiance et notre soutien sans faille à Huguette Bello " fanm debout". Nous lançons donc un appel aux abstentionnistes du 1er tour pour amplifier la victoire d’Huguette Bello ce dimanche 18 juin 2017.

Paulette Adois-Lacpatia et Sergio Erapa

Conseillers départementaux du Port