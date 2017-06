Vers une grève de tous les personnels administratifs dès la prochaine rentrée scolaire. Quel beau tableau que celui offert par la nouvelle équipe aux commandes de notre académie :

- Un recteur aux abonnés absents

- Un S.G qui fonctionne comme un autocrate et qui n'a pour seul ligne de management " suis le chef", adepte du management pyramidal qui est un système d'organisation hiérarchique dépass?qui fonctionne sur un mode décisionnel " top-down ".

Une dérive s’ancre au sein de notre académie - Elle est la négation du dialogue social, à tel point que l’ensemble des organisations siégeant au comite technique spécial ne veulent plus de la présence du S.G. La revendication " de son départ " fait son chemin

Le clientélisme fait rage, l'absence d'une politique R.H digne de ce nom est érigée en mode de gouvernance

Les personnels, leurs compétences sont bafoués au travers de certains choix de l'autorité académique en matière d'avancement de carrière

Les personnels sont ignorés, leurs courriers restent sans réponse et la souffrance au travail est réelle

Les réorganisations de services nous sont imposés sans dialogue social véritable - L'implantation des postes administratifs répond à la politique du fait du prince - trop de services travaillent à flux tendus dans la difficulté

Les missions des personnels administratifs ne sont pas respectées - Dans de trop nombreux établissements elles sont assumées par des personnels AED et au rectorat par des " chargés de mission " enseignant.

Nos collègues non titulaires sont traités également avec mépris et condescendance

Bref, LA MAGOUILLOCRATIE ET LE MEPRIS, CA SUFFIT !!!

Aussi, nous proposons à tous les personnels et à toutes les organisations syndicales une action forte de grève et de manifestation devant le rectorat à la rentrée scolaire



Nous sommes déterminés à mettre un coup de pied dans la fourmilière - Il ne dépend que de chacun pour qu'on se fasse enfin respectés et pour que nos droits et métiers aient toute la considération à laquelle nous pouvons prétendre.

CGTR EDUC'ACTION