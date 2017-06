Je n'en peux plus. Comme de nombreux habitants du Tampon, je constate que la campagne électorale pollue tout. La palme revient à la paire Nathalie Bassire-Jean Alain Cadet. Avant-hier, l'abord des rond-points était jonché d'affiches, certaines même sur la route. Un ami me dit que derrière la réunion Bassire-Cadet dernière réunion, on retrouvait pas mal de saletés : mokes de coca, canettes de bière cassées, mégots.

Sans compter les militants qui se soulagent contre les murs de la ville ! Je ne sais pas si ces macotes sont Tamponnais. On dit que ce sont surtout des militants d’Etang-Salé, de Saint-Louis et de Cilaos ! Cela veut dire que le respect se perd et que nos traditions des hauts se perdent. Il paraît que Jean Alain Cadet est écolo ? Des écolos macotes et souillons, on en veut pas merci bien !

Joëlle Myrthe, électrice dégoûtée