Suivant avec la plus grande attention le mouvement social relatif à la filière canne-sucre-énergie à La Réunion, j'ai pu m'entretenir, aujourd'hui, avec les partenaires sociaux - Jeunes Agriculteurs (JA), Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA) et Confédération Générale des Planteurs et Eleveurs de La Réunion (CGPER) - pour porter leur parole au niveau national.

A la suite du courrier adressé par le Collectif des Députés Réunionnais, en date du 4 juillet dernier, qui demandait au Ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, un rendez-vous dans les meilleurs délais, j'ai à nouveau alerté le Ministre ainsi que son cabinet aujourd'hui.

Afin de permettre un développement juste et équitable de la filière canne-sucre-énergie de La Réunion, j'appelle solennellement Tereos à participer pleinement aux négociations en permettant aux planteurs de pouvoir vivre de leur culture. Une revalorisation du prix de référence de la tonne

de canne est à cet égard obligatoire.

Enfin, face à la situation actuelle à La Réunion, il semble urgent et nécessaire que le Ministre de l'Agriculture reçoive les députés de La Réunion au début de la semaine prochaine.

Ericka Bareigts