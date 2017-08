Ce lundi 28 août 2017, une délégation du syndicat Unité SGP Police FO a été reçue par le préfet au sujet de la situation des policiers du Port. Nous publions le communiqué syndical ci-dessous.

Ce jour une délégation UNITE SGP POLICE FO, composée de son secrétaire Départemental adjoint Stéphane Lebreton et de son conseiller technique Mickael Payet, a rencontré en urgence Monsieur le Préfet et son Directeur de cabinet afin d'évoquer la situation de souffrance des policiers du Port .

UNITE SGP POLICE FO a alerté Monsieur le Préfet sur le malaise enduré par nos collègues portois, face au refus de la Direction Centrale de la Sécurité Publique de leur accorder la mise en place du cycle dit "vacation forte".



UNITE SGP POLICE FO a rappelé que ce cycle permettrait d'améliorer les conditions de travail de nos collègues, qui sont aujourd'hui exténués tant moralement que physiquement, par le biais d'une resocialisation.

UNITE SGP POLICE FO a également souligné que ce refus opposé par la DCSP était totalement irrecevable du fait de son incohérence et qu'il était totalement arbitraire vu que tous les critères exigés par la même direction étaient aujourd'hui réunis.

Monsieur Le Préfet nous rappelle qu'il n'est pas décisionnaire, cependant, il nous a assuré comprendre la détresse de nos collègues et qu'il adresserait dans les plus brefs délais, un courrier au Directeur Général de la Police Nationale afin de plaider la cause des policiers portois dans l'espoir d'une issue favorable.

UNITE SGP POLICE FO a insisté également sur sa volonté sans faille de voir ce cycle (choisi par la quasi totalité de nos collègues de la cité Portoise) adopté et que tout serait mis en œuvre par notre organisation afin d'y parvenir.