Thierry Robert lance une toute nouvelle émission radio "Thierry Direct" dès ce samedi 2 septembre sur les ondes des radios Kréol FM et RSL Radio. Il ne sera plus le Maire de Saint-Leu ce dimanche 3 septembre, mais compte bien pérenniser et renforcer le lien privilégié qu'il entretient depuis des années avec les Réunionnais et les habitants de la 7ème circonscription dont il est le député.

Tous les premiers et troisièmes samedis du mois, Thierry Robert abordera l’actualité locale, politique, nationale et répondra aux questions et doléances des auditeurs de 10h à 11h avec l’enthousiasme et le franc-parler qu’on lui connaît : “J’aime beaucoup la radio, c’est vivant ! Je veux donner la parole aux Réunionnais et rester proche d’eux comme je l’ai toujours été. Thierry Direct, c’est la proximité “Autrement”.”

Thierry Direct démarre donc ce samedi 02 Septembre à 10h sur Kréol Fm et Rsl Radio et en live sur la page Facebook Thierry Robert.

Les auditeurs pourront poser leurs questions en appelant au standard de l’émission au 0262 39 05 79 ou en envoyant un sms au 0692 67 76 77.