Comme on s'y attendait et comme on le disait depuis les pseudo-débats à l'assemblée nationale, le code du travail, fruit de longues luttes sociales de nos ancêtres, vient d'être cassé. Le gouvernement attaque violemment les travailleurs et protègent les plus riches !

Comment accepter la fin des CDI , avec ce nouveau " contrat de chantier "? On est dans la précarisation de l'emploi.

Comment accepter que les licenciements soient facilités, que les indemnités prudhommales soient plafonnées, que le délai de recours pour tout licenciement soit limité à 1 an?

Pire, la loi autorise aujourd'hui le licenciement économique dans une entreprise en France alors qu'à l'étranger cette même entreprise réalise des bénéfices?

Enfin il est scandaleux de voir le compte pénibilité transformé en compte professionnel de prévention, le départ anticipé à la retraite conditionné à une maladie professionnelle et 4 critères sont exclus de la pénibilité: les substances chimiques, les charges lourdes, les postures pénibles et les vibrations!!!! le monde du bâtiment notamment est directement visé.

C'est une réelle provocation du monde du travail, des ouvriers. Le gouvernement aujourd'hui n'a pas délivré 5 ordonnances mais a signé le certificat de mort du code du travail. Une seule solution face à cette agression: la manifestation: le 12 septembre à l'appel des syndicats et le 23 septembre à Paris pour la grande manifestation de la France Insoumise.

Jean Hugues Ratenon

Député de la Réunion