Les évènements tragiques et d'une violence extrême dans les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ne peuvent nous laisser indifférents. Nous adressons tout notre soutien, notre solidarité et notre compassion aux peuples de ces deux îles ainsi qu'aux familles des victimes.

Demain La Réunion estime qu’il ne faut pas sous-estimer l’ampleur des effets négatifs immédiats et à plus long terme, tant d’un point de vue humain que matériel, sur les populations de ces îles et espère que des mesures d’urgences et exceptionnelles soient prises en faveur de ces territoires ultramarins.

Demain La Réunion souligne encore l’importance et la nécessité de réfléchir, sur l’ensemble des territoires insulaires, à un projet axé sur la culture de l’anticipation, de l’adaptation et de la prévention face aux risques environnementaux. Aucune de nos îles n’est à l’abri hélas ! Demain La Réunion invite encore les élus réunionnais à considérer tous ces aspects et à concrétiser dès à présent des plans d’aménagement et de protection de notre territoire insulaire et des Réunionnais.

Le bureau de Demain La Réunion