Suite à la manifestation et aux blocages de la circulation de plus de 400 personnes dans les rues de Saint-Denis, l'édile de Saint-Denis, Gilbert Annette recevra les manifestants en colère ce lundi 11 septembre 2017 à 18 heures à la mairie. (Photo d'illustration)

Une manifestation de commerçants et de riverains du centre-ville s’est déroulée ce matin concernant le plan de déplacement mis en œuvre récemment. Le Maire de Saint-Denis était au même moment en visite municipale à Bois-de-Nèfles, engagé de longue date dans ce rendez-vous, à la rencontre des associations du quartier. Puis il a visité les écoles du secteur pour une évaluation dans le prolongement de la rentrée scolaire.



A la demande du Maire, une équipe d’élus de la Ville et les équipes des services techniques se tenaient à la disposition des manifestants afin de recevoir leur délégation, écouter leurs propositions et engager immédiatement un travail d’évaluation de faisabilité. Le maire proposait déjà de recevoir la délégation des manifestants en fin d’après-midi pour une première restitution, en préparation des travaux du Comité de suivi.

Le choix a été fait par les manifestants de ne pas être reçus dans ce cadre. La Ville ne répondra pas aux provocations d’un certain nombre d’individus, mais elle regrette les exactions perpétrées. Chacun doit garder son calme et son discernement. Toutefois, la Ville confirme son esprit d’ouverture et de dialogue et le maire se rend disponible pour recevoir la délégation de commerçants ce soir à 18h en mairie.



Cette rencontre, dans un esprit de co-construction s’inscrit dans le prolongement du premier Comité de suivi qui s’est tenu mardi 29-08, à la demande du président de la CCIR relayant la demande des commerçants. Au terme de cette première réunion une première série de propositions a été validée et mise en œuvre dès le lendemain, dans une perspective partagée d’amélioration du plan de déplacement actuel.



Le prochain comité de suivi se tiendra demain, mardi 12 septembre, à 17h00, en mairie, afin de poursuivre ce dialogue.