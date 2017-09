Depuis plusieurs mois déjà, j'avais affirmé ma conviction profonde que la gauche locale aurait beaucoup de mal à rivaliser avec la plateforme de la droite sans opérer un véritable rassemblement. Alors que les listes définitives sont maintenant déposées en préfecture pour les prochaines élections sénatoriales, force est de constater que les dissensions, les opinions divergentes et les batailles d'égo auront une fois de plus gagné sur la raison.

Nous avons trois listes aujourd’hui en ordre dispersé, deux de gauche (PLR-Progrès-MCR et PCR) une du centre gauche (PS-LPA) qui vont devoir faire face à une plateforme de la droite unie qui pourrait fort bien profiter de la situation en raflant les quatre sièges de sénateurs pour la Réunion. Quel choix reste-t-il alors pour les grands électeurs ?

Voter selon les consignes de son mouvement ou au nom de son idéologie pour une liste qui n’a que bien peu de chance d’avoir un élu au Sénat ? Privilégier son vote pour une liste susceptible d’avoir un sénateur et porter ainsi une parole différente dans l’intérêt de La Réunion et de ses habitants ? Je me garderais bien d’émettre le moindre jugement sur ces choix possibles. Il faut juste être conscient qu’en particulier pour les élections sénatoriales chaque voix compte et peut faire la différence. A mon sens, il serait regrettable que la Réunion ne soit représentée au Sénat que par un seul et unique courant de pensée. Et pourtant le risque est grand !

Dans ce contexte, est-il encore nécessaire de commenter la bêtise tragi-comique de la liste du CREA ? Totalement isolée sur l’échiquier politique local, elle ne devrait récolter et du coup gaspiller tout au plus que quelques voix. Soyons sérieux un instant, il ne s’agit encore que d’un énième coup d’épée dans l’eau de la présidente du CREA : comment faire parler de soi quand on a rien à dire. Le soi-disant intérêt du CREA pour le devenir de La Réunion est malheureusement bien éloigné de ces manœuvres ridicules.

Cela pour rappeler la portée du vote que chaque grand électeur devra faire le 24 septembre prochain. Pour que les intérêts de tous les Réunionnais qui croient encore aux valeurs de solidarité, de fraternité et d’entraide, incarnées par les forces de gauche, soient représentés au sein des plus hautes instances politiques de notre pays. Dans l’anonymat de l’isoloir chacun agit seul face à sa propre conscience, chers grands électeurs, le 24 Septembre votons responsables, je vous souhaite de faire le bon choix.

Philippe Robert

Conseiller Départemental

Conseiller municipal de La Possession