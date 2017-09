C'est dans les salons du Rotary Club de Bourbon à Saint-Denis que s'est tenue le 13 septembre une réception offerte par l'Association régionale de l'Institut des hautes études de défense nationale de l'océan Indien (AR 27) en l'honneur du général Franck Reignier qui quittera prochainement ses fonctions de commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.

C'est dans les salons du Rotary Club de Bourbon à Saint-Denis que s'est tenue le 13 septembre une réception offerte par l'Association régionale de l'Institut des hautes études de défense nationale de l'océan Indien (AR 27) en l'honneur du général Franck Reignier qui quittera prochainement ses fonctions de commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.



Après un mot d’accueil prononcé par Jean-Luc Schneider en sa qualité de président de ce Club, membre également de l’AR 27, l’administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes (er) Bernard Salva, président de l’AR 27, a rendu un vibrant hommage au général Reignier en raison de l’appui important apporté par les FAZSOI au cours de ces trois dernières années aux activités de l’AR 27, dans le cadre notamment des trinômes académiques de La Réunion et de Mayotte qui regroupent trois partenaires (académie, FAZSOI et AR 27) :

- séminaire sur " l’océan Indien, un espace géostratégique " organisé à la base navale en décembre 2014

- séminaire sur " la défense globale et les valeurs de la République " organisé au Détachement Air 181 en mars 2016

- création en octobre de la même année de la 1ère classe de défense et sécurité globale à La Réunion entre la marine nationale et le collège de l’Oasis au Port

- accueil au 2ème RPIMa en 2016 et 2017 des deux premiers rallyes citoyens organisés à La Réunion et qui auront connu un vif succès auprès des lycéens y ayant participé

- renouvellement en janvier 2017 de la convention de partenariat créant le trinôme académique de Mayotte

- appui apporté pour la rédaction du rapport d’études 2016-2017 de l’AR 27 sur les " intérêts maritimes de la France dans la zone sud de l’océan Indien ".

Lors de cette réception, qui a regroupé plus d’une cinquantaine de participants, dont plusieurs autorités civiles et militaires, des présents ont été offerts au général et à son épouse.

Rappelons que la mission des auditeurs de l’IHEDN, dont le siège se trouve à l’Ecole militaire à Paris, est de promouvoir l’esprit de défense et de sécurité nationale, et de contribuer également au renforcement du lien Armées-Nation.