A l'appel de l'intersyndicale, une mobilisation aura lieu ce jeudi 21 septembre 2017 à Saint-Denis. Je me réjouis de l'élargissement de cette intersyndicale : CGTR-CFDT-UNSA-FSU-UNEF, cela démontre que les mesures du Gouvernement Macron ne passent pas.

Les députés de La France Insoumise appellent la population à rejoindre en masse cette manifestation et en tant que député de la Réunion , je serais aux côtés des salariés et des syndicats dans les rues de Saint Denis ce jeudi, répondant ainsi favorablement à l’appel de l’intersyndicale. Je demande à la population de se mobiliser contre les coups bas de ce Gouvernement. Les plus pauvres ne doivent pas être la variable d’ajustement de la politique budgétaire actuelle. Nous devons résister, être unis et solidaires dans la rue.

Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion