Ce dimanche 24 septembre, les grands électeurs sont appelés à élire les quatre nouveaux Sénateurs de La Réunion. La composition du corps électoral, donne la plateforme de la droite largement gagnante sur le papier. Toutefois, il ne serait bon pour personne et encore moins pour la démocratie, qu'un unique groupe politique récupère l'ensemble des sièges au Palais du Luxembourg (MichelDennemont - Photo rb/www.ipreunion.com)

Ce dimanche 24 septembre, les grands électeurs sont appelés à élire les quatre nouveaux Sénateurs de La Réunion. La composition du corps électoral, donne la plateforme de la droite largement gagnante sur le papier. Toutefois, il ne serait bon pour personne et encore moins pour la démocratie, qu'un unique groupe politique récupère l'ensemble des sièges au Palais du Luxembourg (MichelDennemont - Photo rb/www.ipreunion.com)

Avec le soutien du LPA et du PS autour de la coalition réunionnaise, Michel Dennemont est celui qui dispose des meilleures chances pour devenir Sénateur et de cette façon, garantir la diversité réunionnaise au sein du Sénat.

Voter pour une autre liste que celle pilotée par Michel Dennemont, c'est offrir sa voix à un candidat dont les chances d'élection sont faible et donc participer à l'élection de quatre Sénateurs de la liste issue de la Région. Après une longue carrière au sein des différentes collectivités territoriales de La Réunion dont trente ans à la tête de la Mairie des Avirons, Michel Dennemont dispose d'une grande expérience et d'une connaissance certaine des enjeux locaux.

Au fil des années, il a su démontrer sa capacité à oeuvrer au service de La Réunion et des Réunionnais. Sans remettre en cause ses convictions profondes, il a réussi à travailler au-delà des clivages politiques, dans l'intérêt général et c'est un principe cher au LPA. Ce dimanche, le vote utile est donc celui en faveur de Michel Dennemont!

Thierry Robert, Président du LPA