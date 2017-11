Monsieur le Maire, Mesdames Messieurs les Députés, depuis plusieurs semaines nous avons laissé aux collectifs et associations de terrain de mener à bien les actions pour réclamer l'application du droit sur le Domaine Public Maritime. Ce week-end, avec la manifestation des citoyens sur les plages de l'Hermitage (nous vous invitons à en prendre connaissance sur les pages facebook des différents acteurs sur le sujet), nous pensons qu'un tournant a été pris et les virages sont glissants.

Oui, nous persistons à dire que ces constructions sont illégales, qu'elles bénéficient d'AOT basées sur des documents qui ne permettent pas leur existence sur les plages de l'Hermitage. Ces Paillotes sont implantées dans une zone inconstructible sur le DPM.

Comment dire et expliquer aux Réunionnais qui construisent un cabanon sur un terrain agricole qu'il doivent tout démolir (sachant que l'impact est très limité sur l'environnement) et laisser des restaurateurs détruire nos plages, notre lagon sans respect.

Ce week-end la manifestation des citoyens est montée d'un cran et nous souhaitons vous alerter. Les Réunionnais comprennent de moins en moins les injustices. Les propos tenus ce week-end sur la plage laissent penser à un ras le bol et d'un manque de considération (pour rester poli).

Pourquoi fermez-vous les yeux ? Ce qui est interdit aux autres est autorisé aux Privilégiés de la plage. La cocotte est en ébullition

Un passage particulier pour les Députés. Votre silence est insolent aux yeux des Réunionnais. Vous votez des lois et vous n'êtes pas capable de les faire respecter.- Vous avez été associés à ce dossier depuis le début car il s'agit avant tout de l'application de la loi.

Nous devons constater un silence radio de votre part.

Vous préférez pavoiser dans les prisons mais vous n'écoutez pas la détresse des Réunionnais. Aujourd'hui vous êtes responsables de la destruction de nos plages et du lagon. Il ne suffit pas de venir faire le coq sur la plage il faut se responsabiliser et demander la lumière sur la gouvernance du Domaine Public Maritime.

Ce qui se passe sur Saint-Paul se passe aussi sur les communes de vos circonscriptions.

Il y a urgence à écouter les citoyens de La Réunion. Vous ne pouvez plus rester silencieux, amnésiques face à la situation. Les Réunionnais sont dociles mais pas couillon. Sans vous prévenir ils vous feront comprendre. Il est temps pour vous et cela est de votre responsabilité de demander au Préfet de La Réunion une clarification de ce dossier et des décisions qui s'imposent.

Nous vous laissons le temps de la réflexion mais vous conseillons de ne pas mettre de côté ce dossier.

Sincères remerciements de l'attention portée à cette alerte.



Rend a nous la Plage

(ICJS) Initiative Citoyenne des Jeunes de la Saline.

Respect not Patrimoine, Respect not Plage.

Notre page Facebook (Rend a nou la Plage)