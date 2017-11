En ouverture des Assises de la mer qui se tiennent au Havre, le Premier Ministre a présenté hier la politique que son gouvernement entend mener pour que l'ambition maritime de la France soit enfin à la hauteur de son immense domaine maritime (Photo d'ilustration)

L’une de ces mesures a particulièrement retenu mon attention. Celle où le Premier Ministre demande à l’État de " dresser un état des lieux des besoins en formation maritime en Outre-mer pour que les jeunes ultra-marins puissent se former près de chez eux. "

Je souhaite vivement que cette prise de position accélère la construction d’un lycée maritime à La Réunion ainsi que je le préconise depuis plusieurs années.

Pas plus tard que la semaine dernière, j’avais d’ailleurs à nouveau alerté les pouvoirs publics sur l’absence de formations aux métiers de la mer dans les Outre-mer et singulièrement à La Réunion. (ci-joint la question écrite publiée au Journal Officiel).

Il est indispensable que cette déclaration du Premier Ministre puisse trouver une suite favorable à La Réunion et que tous les acteurs -en premier lieu le Conseil régional- prennent toute leur place dans cette grande aventure porteuse d’emplois et d’avenir pour notre jeunesse et qui passe nécessairement par une formation de qualité.

Huguette Bello, députée