Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 2 heures

A l'occasion du Conseil National de La République En Marche qui s'est déroulé à Lyon, j'ai été invitée à participer à une réunion concernant les réseaux DOM de LaRem, ainsi qu'à la réunion de clôture du Conseil National. J'ai été reçue à l'Elysée et au siège de LaRem afin d'aborder différentes thématiques. Lors de ma rencontre avec le conseiller DOM, j'ai eu l'occasion de faire un bilan sur les sénatoriales de septembre 2017 et de proposer des perspectives sur les prochaines échéances et enjeux à venir. Le travail mené durant cette dernière campagne est une base pour structurer le parti et son développement à La Réunion. Il devra être un travail collectif pour nous permettre de nous positionner sur des sujets de société et des projets de développement.

