Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 20 minutes

Dès 1970, âgé d'à peine 17 ans et demi, qu'a débuté mon long et merveilleux chemin au sein du syndicat CFDT. Un cheminement d'adhérent à militant passionné, investi, d'engagement avec des hauts et des bats, avec mon lot d'admirations autour du staff de la CFDT, plus particulièrement à Jean Pierre Rivière le secrétaire général.

