La conseillère municipale d'opposition Firose Gador s'insurge du déroulement du dernier conseil municipal du Port organisé le 5 décembre dernier. Nous publions ci-après l'intégralité de son courrier des lecteurs. (Photo d'illustration)

A propos du dernier Conseil Municipal du Port de l’année 2017, le 5 décembre dernier, plusieurs informations méritent d’être connues de tous. Tout d’abord, il est important de souligner que le maire Olivier HOARAU a une fâcheuse tendance à s’approprier le travail initié par d’autres. J'en veux pour exemple la motion contre la suppression de l’Allocation logement à l’accession que j’ai proposée lors du conseil municipal du 7 novembre dernier, et qui a été bottée en touche par le maire en précisant que cela sera examiné lors du prochain conseil.

Le 5 décembre donc, il remet une motion à l’ensemble des conseillers municipaux… mais on s'aperçoit, à la lecture de celle-ci, qu'elle a été purement et simplement modifiée. Ce n’est pas très élégant et c'est surtout irrespectueux. Que fait-il du droit d’auteur ? Sous prétexte qu'il s'agit d'une motion proposée par l’élue de l’opposition que je suis, peut-il s’arroger le droit d'un tel détournement ?... Ce n'est ni plus ni moins que de l’appropriation du travail des autres.

Ensuite, au fil de ce conseil municipal, arrive la question de la révision du PLU. C'est un sujet majeur pour notre commune, car il s'agit des orientations en matière de développement sur le plan aménagement, économique, social… Je fais la remarque qu'en réalité les orientations proposées ne sont en aucune manière en rupture avec ce qui a été fait auparavant, bien que le maire Olivier HOARAU n’ait eu de cesse d’affirmer qu'"après 40 ans d’inertie, on va tourner la page, cap sur le renouveau" !

De toute évidence, ce n’est pas le cas…un peu d’enfumage par ici et un "coup de com’" par là, voilà encore une fois la manière de s’approprier le travail des autres. C'est à ce moment que plusieurs élus de la majorité se sont permis de s'élever contre mes interventions, trop nombreuses à leur goût, me reprochant de prendre trop souvent la parole en préparant mes interventions (sic), allant même jusqu'à parler d'"insultes" de la part de l'opposition.

Ces élus, qui ne se gênent pas pour avoir eux-mêmes des écarts de langage à la limite de l'insulte, ne supportent pas de la part de l'opposition une position critique argumentée, ce qui est la base même de tout débat démocratique.

La censure que certains voudraient imposer ne doit pas avoir sa place au sein du conseil municipal. C’était surréaliste ce dernier conseil de l’année 2017… la majorité d’Olivier HOARAU souhaiterait-elle avoir une opposition sans voix, de "parl pa", une opposition muette assignée au silence ?

Eh bien, je me permets de dire à cette majorité municipale du Port : "Ne prenez pas vos rêves pour des réalités".

Firose GADOR

Conseillère municipale du Port