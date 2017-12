Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ernest Pépin, disait que, pour lui, la poésie de Césaire était du jazz et que celle de Saint-John Perse était une symphonie dans une cathédrale... Daniel Maximin, expliqua que la rythmique dans un poème était si essentielle qu'on pouvait l'apprécier sans connaître la langue utilisée... Le musicien nous "parle" avec ses "pages" musicales, le peintre avec ses traits et ses couleurs, l'écrivain "chante" à nos oreilles avec ses mots, la "musique" a ses phrases et peint ses descriptions et portraits.

