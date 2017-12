Comme à l'habitude des milliers de Réunionnais vont se rendre pour certains sur la plage de l'ouest pour célébrer la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre les pieds dans l'eau avec les feux d'artifices, musique, danse, champagnes pendant que d'autres préféreront être en famille ou entre amis ou parfois seuls, pour fêter ce passage à la nouvelle année 2018. (Photo d'illustration)

Cependant, au moment, où tout le monde sera en fête, va s'embrasser et se congratuler pour se souhaiter une bonne année. Les services publics relayés par les gendarmes, pompiers, policiers, urgentistes, ambulanciers, le personnel hospitalier voire la presses eux seront mobilisés pour la bonne cause : prévenir, protéger, sécuriser, alerter, soigner, informer…

D’ailleurs, c’est l'essence même du service public à qui on doit ici rendre hommage et d’être fier de leur engagement à servir ce service public qui est tant dévalorisé voire menacé.

Pourtant, cette forme reconnaissance à la fonction publique, le candidat Macron avait annoncé à sa façon : " Demain, nous devons changer le service public en nous appuyant résolument sur ceux qui, à l’école, à l’hôpital, dans les services sociaux, sont en première ligne. Nous devons leur redonner le pouvoir pour réformer et innover au plus près du terrain", avec dans son programme la suppression envisagée de 120 000 postes dans les trois fonctions publiques.

Drôle de gratitude et d'innovation ! Aujourd’hui, nos hôpitaux sont en souffrances et le gouvernement envisage de réduire encore les effectifs. Nous avons l’exemple au CHU où le couperet risque de tomber sur la tête des dizaines de soignants les plus fragiles ! Comment se sentent-ils à l'aube de la nouvelle année, eux qui risquent de perdre leur emploi ? Est-ce que c’est l’essence d’un service public de qualité?

Comment défendre le service public si l’on coupe les effectifs à sa base ? A chaque gouvernement sa réforme d’économie, est-ce vraiment une bonne conception de soigner mieux ? Bien sûr, ces mêmes services publics ont été unanimement salués après les attentats de la Métropole !

Alors, que devons attendre de cette nouvelle année 2018 pour la fonction publique ? Le gouvernement a déjà annoncé, le gel du point d’indice, l’augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG), le rétablissement d’une journée de carence, le report d’une année supplémentaire l’application de l’accord " Parcours Professionnelles, Carrières et Rémunérations " (PPCR), augmentation de la cotisation à la retraite.

Peut-être des suppressions d’emplois lors des départs en retraite ! Ainsi, malgré que l’année 2018 s’annonce parfois difficile et morose. Soyons fiers d’être fonctionnaires et agents publics, soyons fiers de remplir nos missions avec nos droits et nos devoirs et soyons fiers de notre statut fonction publique. Oeuvrons tous ensemble la tête haute pour sauvegarder cette fonction publique !

Jean Claude Comorassamy