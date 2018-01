Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans un communiqué transmis ce dimanche 7 janvier 2018, le syndicat UNSA Police revient sur l'agression de deux policiers la nuit de la Saint-Sylvestre en région parisienne. Le syndicat appelle à ce "que les auteurs soient lourdement condamnés" et veut "des solutions pour ce phénomène de plus en plus préoccupant". Ce mardi 9 janvier devant le commissariat de Police Malartic à Saint-Denis, un rassemblement de syndicats de police est prévu, l'UNSA a confirmé sa présence. Nous publions ci-après l'intégralité du courrier :

Dans un communiqué transmis ce dimanche 7 janvier 2018, le syndicat UNSA Police revient sur l'agression de deux policiers la nuit de la Saint-Sylvestre en région parisienne. Le syndicat appelle à ce "que les auteurs soient lourdement condamnés" et veut "des solutions pour ce phénomène de plus en plus préoccupant". Ce mardi 9 janvier devant le commissariat de Police Malartic à Saint-Denis, un rassemblement de syndicats de police est prévu, l'UNSA a confirmé sa présence. Nous publions ci-après l'intégralité du courrier :