Le député de la 4ème circonscription de La Réunion David Lorion s'est inquiété des conséquences pour l'économie et le tourisme locaux provoquées par la coupure de la liaison routière entre Cilaos et le Littoral suite au passage de Berguitta. Il demande une aide économique d'urgence pour les habitants du cirque et la construction de ponts. Nous publions ci-après l'intégralité du communiqué :

La RN5 est la seule liaison routière entre Cilaos et le Littoral, dont dépend l'activité économique du cirque qui regroupe une population d'environ 5 900 habitants.

La situation est particulièrement difficile suite aux éboulements rocheux qui ont entrainé la fermeture totale de la route aux 400 virages.

En réponse aux nombreuses interpellations de la population, des entreprises touristiques (restaurants, hôtels, gîtes, locations saisonnières, commerces, etc.), des activités de services et des professionnels libéraux, il devient maintenant urgent de mettre en place un dispositif d'accompagnement économique à très court terme permettant à tous de faire face aux échéances de la fin du mois de janvier (salaires, loyers, dettes, etc.).

Comme promis aux acteurs économiques que j'ai rencontrés, je plaide auprès de la CCIR, de la Région Réunion, des services de l'Etat et des organismes sociaux pour que la situation difficile des entreprises fasse l'objet d'une aide à court terme et d'un accompagnement pour mettre en place des échéanciers de paiement.

Je salue le travail qui est actuellement accompli dans des conditions extrêmement difficiles, notamment de sécurité, par l'équipe municipale, par la direction régionale des routes et les entreprises concernées pour permettre les premières liaisons sur le radier édifié dans le lit du Bras de Cilaos et sur la route entre Ilet Alcide et Cilaos.

J'espère, qu'en l'absence de nouvelles précipitations, les liaisons plus régulières pourront reprendre dès cette semaine.

Lorsque la situation sera rétablie et la falaise sécurisée par des filets, je demanderai à la Région Réunion qu'une première phase de travaux puisse être lancée pour la construction des ponts autour du secteur des Aloès et l'endiguement de l'Ilet Furcy. Les études sont prêtes et les consultations publiques peuvent être lancées. J'espère que nous ne ferons pas de ce chantier une nouvelle bataille politique. L’heure est à la responsabilité et à l’efficacité.

En tant que député, je demanderai au Gouvernement qu’une aide économique de relance du tourisme sur le plus long terme soit débloquée afin que le cirque de Cilaos retrouve une vocation d'accueil, de villégiature et de séjour des réunionnais dans un paysage comme nul autre pareil.



David Lorion

Député de La Réunion