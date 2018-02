Nous lisons trop souvent dans la presse que les retards et surcoût de la NRL seraient dus aux opposants à la NRL ou encore aux opposants aux carrières. C'EST TOTALEMENT FAUX! Il serait temps d'arrêter de prendre les réunionnais pour des imbéciles et de rétablir certaines vérités car il n'y a que la vérité qui compte et qui blesse, n'est-ce pas?

VÉRITÉ 1 : Rappelons pour commencer qu’il n’y AUCUN RECOURS SUSPENSIF en cours, ni contre la NRL, ni contre aucun projet de carrière! Et il n’y en a jamais eu non plus jusque-là!

Donc le chantier n’a jamais été " suspendu " ou retardé par ses opposants, contrairement à ce que l’on prétend.

Les retards tant décriés ne sont en fait rien d’autre que les délais normaux pour ce type de procédures (carrières notamment) et relèvent donc uniquement de la responsabilité de la Région et de celle des entreprises attributaires des marchés qui les avaient mal appréhendés.

VÉRITÉ 2 : Savez-vous que dès l’enquête publique sur la DUP de la NRL en 2011, TOUS les experts environnementaux unanimement, dont le CSRPN et la Haute Autorité Environnementale (HAE) elle-même, prônaient la variante TOUT VIADUC ? Justement en raison des insuffisances du dossier sur la problématique du besoin colossal en matériaux pour les digues !

En effet, dans l’étude d’impact du projet VIADUC+DIGUES (v. Etude d’impact E3 : Présentation et justification du projet - version 5 révisée 30/06/11) il manquait déjà 5,1 millions de m3 de roches massives par rapport au besoin identifié de 7,8 millions de m3 dans le dossier!!!!

Savez-vous que c’est en relevant cette grave insuffisance dans le dossier que, dans son avis du 12 octobre 2011, la HAE a alerté la Région et lui a demandé "d'inclure dans l'étude d'impact l'analyse de l'extraction et du transport des matériaux qui représentent une composante importante du projet"?

Savez-vous que la Région n’a pas tenu compte de cette alerte et que le projet a reçu le " Graal " de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) en 2012 malgré cette grave insuffisance s’agissant des matériaux?

La Région s’est donc entêtée dans la variante avec ces digues litigieuses, sans être sûre de pouvoir assouvir leur besoin monstrueux en roches massives.

Pourquoi? Ou plutôt pour qui? Il se dit que c’est pour assouvir les désidératas de certains transporteurs influents qui voulaient avoir une part du gâteau...

VÉRITÉ 3 : En 2013, moins de 2 ans après l’alerte de la HAE, la Région fait mine de " découvrir " la problématique du manque de matériaux pour ces digues pharaoniques. On commence alors à parler de besoin de nouvelles carrières et on modifiera même le schéma des carrières en août 2014 avec pas moins de 4 nouveaux espaces carrières EXCLUSIVEMENT dédiés aux fameuses digues!

VERITÉ 4 : Lorsque le projet a reçu sa Déclaration d’Utilité Publique, il n’était pas question d’ouvrir et de détruire ni Bois Blanc, ni les Lataniers, ni Bellevue etc. Et aujourd’hui on voudrait reporter sur les opposants à ces carrières la responsabilité des retards et surcoûts du chantier? NON MAIS,

DE QUI SE MOQUE-T-ON?

Tout cela provient d’une seule chose : l’IMPREVISION LA PLUS TOTALE de la Région sur la question de la matière première de ces digues et son ENTÊTEMENT à maintenir cette partie en digues, malgré les alertes des experts dès 2011 sur le sujet!

Enfin, il faudrait arrêter de faire des raccourcis et d’affirmer que les collectifs " anti-carrières " sont contre la NRL. En effet, quand on regarde objectivement leur communication, ils mettent en cause UNIQUEMENT LA PARTIE EN DIGUES DE LA NRL à laquelle une alternative serait encore possible à ce stade (ordre de service non signé!).

Franchement, qu’est-ce qui est est égoïste et irresponsable ?

Une NRL avec digues pour satisfaire une poignée de lobby influent ?

Ou alors une NRL sans digues, plus respectueuse et moins impactante sur le plan environnemental, sanitaire et patrimonial?

Mesdames, Messieurs les décideurs, prenez et assumez vos responsabilités vis à vis de nos générations futures!

Un citoyen averti