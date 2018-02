La député de la 1ère circonscription de La Réunion Ericka Bareigts a été nommé rapporteur de la Mission d'information relative à la prévention santé en faveur de la jeunesse à l'Assemblée nationale au côté de Cyrille Isaac-Sibille (MoDem). C'est sur proposition du bureau de la Commission des affaires sociales, que la mission a été créée mercredi dernier. Elle exprime dans un communiqué sa fierté :

Je suis fière d’avoir été désignée rapporteur de la Mission d’information relative à la prévention santé en faveur de la jeunesse au côté de Cyrille Isaac-Sibille (MoDem). Sur proposition du bureau de la Commission des affaires sociales, la mission a été créée mercredi dernier/ mercredi 14 février.

D’une durée de six mois, la mission aura pour objectif de dresser l’inventaire de l’ensemble des actions de prévention existantes et de les évaluer. La mission s’inspirera des expériences menées à l’étranger et conduira des auditions auprès d’experts et d’acteurs de terrain pour proposer au gouvernement des solutions innovantes en matière d’éducation et de promotion de la santé. Elle tâchera de rendre régulièrement compte de l’avancée de ses travaux et de ses propositions.

Promouvoir la santé des jeunes est une mission qui me tient particulièrement à cœur. À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les cancers pédiatriques, j’ai ainsi reçu à l’Assemblée nationale de nombreuses associations investies dans ce combat. La publication récente du troisième rapport de l’Observatoire national du suicide, d’après lequel près d’un adolescent sur dix affirme avoir pensé au moins une fois au suicide dans les douze derniers mois, montre à quel point la santé des jeunes est un enjeu de santé publique majeur.



