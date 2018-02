La députée de La Réunion Nathalie Bassire s'est félicitée ce dimanche 18 février dans un communiqué de la promulgation de loi créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.

Le Président de la République a promulgué la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.

Ce texte avait été déposé par l'opposition de Centre-Droit (UDI, et groupe LR auquel je suis apparentée à l'Assemblée Nationale), et j'en étais cosignataire.

Je m'étais engagée pendant la campagne des législatives à protéger la Famille, plus particulièrement les plus vulnérables tels que nos Gramounes et les Personnes en Situation de Handicap, et notamment à défendre et améliorer le statut des aidants familiaux qui font un travail formidable et méritent la reconnaissance et l'appui des pouvoirs publics !

Au-delà de cet engagement que j'ai tenu dès ma 1ère année de mandat, je salue l'opposition constructive à laquelle j'appartiens qui démontre par des actes que nous faisons de bonnes propositions dans l'intérêt de la population, et que celles-ci sont reconnues - par delà les clivages politiques - et approuvées par la majorité LREM et le gouvernement En Marche !



Nathalie Bassire

Députée de La Réunion