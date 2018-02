Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 4 heures

La situation des Urgences au sein du CHU appelle une réaction rapide du ministère de la Santé et de la direction du CHU. Suite à l'interpellation du personnel soignant aux Députés et au mouvement de débrayage ce jour (mercredi 21 février 2018 - ndlr) devant les Urgences CHU Sud , je remettrai ce jour un courrier à 18H à Madame La Ministre de la Santé et des Solidarités Madame Agnès Buzin lors de son intervention devant la Délégation à l'Outre-Mer à l'Assemblée Nationale.

